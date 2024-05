Il murale degli studenti del Liceo Ripetta di Roma per i poveri della Caritas

Nella mensa Caritas di Santa Giacinta, del quartiere San Giovanni a Roma, c'è ora una piccola opera d'arte che cattura l'attenzione non solo per la sua bellezza ma anche per il significato profondo che trasmette. E' stata completata proprio in questi giorni dagli studenti della IV F del Liceo di via di Ripetta, di Roma il murales intitolato "Coesistenze" e rappresenta un armonioso esempio di come l'arte possa fungere da ponte tra diverse realtà sociali e culturali.

Il lavoro degli studenti nasce nell'ambito del progetto scolastico Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Ptco), in collaborazione con la Caritas, con l'obiettivo di valorizzare gli spazi comuni con un intervento artistico. Il murale copre ampie pareti della mensa, trasformando uno spazio ordinario in una sorta di galleria d'arte accessibile a tutti. Le immagini mostrano una composizione artistica che va oltre la semplice decorazione murale, offrendo agli osservatori un'esperienza immersiva nel mondo della natura e della convivenza armonica tra specie.

"La qualità pittorica del lavoro è notevole - spiega il professore Virgilio Mollicone, che ha coordinato i lavori con il supporto della collega sempre di Ripetta, Alessandra Antinucci .- L'uso di colori vivaci e la scelta di soggetti variegati, che includono flora e fauna in uno stile che ricorda il collage, creano un ambiente stimolante e accogliente. Ogni elemento del murale è dipinto con cura e precisione, dimostrando l'abilità tecnica degli studenti e la loro capacità di lavorare su grandi superfici con dettagli minuziosi".

La finalità del murales "Coesistenze" va ben oltre l'estetica; ora è una sorta di paradigma di inclusione sociale e di sensibilizzazione. Attraverso la rappresentazione di diverse forme di vita che coesistono pacificamente, l'opera invita i visitatori della mensa – molti dei quali si trovano in situazioni di vulnerabilità – a riflettere sui temi della coesistenza e del rispetto reciproco. Questo messaggio è particolarmente potente in un contesto come quello della Caritas, dove persone di diverse estrazioni e storie di vita si incontrano quotidianamente.

"Coesistenze" è quindi più di un murales; è un manifesto di bellezza e umanità, un promemoria quotidiano che l'arte non solo decora, ma dialoga, educa e unisce. "La mensa Caritas di Santa Giacinta - continua Mollicone - si conferma così non solo un luogo di sostegno materiale, ma anche uno spazio dove l'arte e la cultura contribuiscono attivamente al benessere della comunità, rendendo il quotidiano più luminoso e ispiratore per chiunque varchi le sue soglie". La Mensa Caritas affrescata dagli strudenti del Liceo artistico di via di Ripetta, è in via Casilina Vecchia 19, a Roma. Il murale verrà inaugurato ufficialmente il 6 giugno 2024.

