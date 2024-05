Giovane cestista trovato morto in strada, indaga la procura

La procura di Genova indaga sulla morte di un uomo di 27 anni, Aurimas Cybas cestista lituano, avvenuta la notte tra venerdì e sabato. Il corpo dell'atleta è stato trovato sabato mattina per strada, sotto un muraglione vicino all'ospedale Galliera. Il pubblico ministero di turno Giancarlo Vona ha aperto un fascicolo per omicidio e disposto l'autopsia per chiarire cosa sia successo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Due le ipotesi: un incidente o, appunto un omicidio.

Il cestista aveva passato la serata con alcuni amici in una discoteca di piazza Dante. Qui avrebbe bevuto un paio di drink e poi avrebbe litigato con alcuni avventori tanto che i buttafuori lo avrebbero accompagnato all'esterno del locale. I militari stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per capire se abbia perso l'equilibrio magari perché sotto effetto di alcol o droghe, o se qualcuno lo abbia spinto, anche a seguito di una rapina. I carabinieri stanno sentendo diversi testimoni per chiarire quanto successo.



