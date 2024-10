Fedriga a capo di una delegazione Fvg domani vola negli Usa

Comincia domani la missione del presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga negli Stati Uniti. Il governatore partirà domani alla volta di Washington per partecipare - come lo scorso anno quando il Fvg era "Regione d'Onore 2024" - sabato, al 49/o galà della Niaf, National Italian American Foundation, la potente associazione nata nel 1975 per promuovere la cultura italiana, il più grande ente di italoamericani, 20 milioni di persone.

Scopo della trasferta è proseguire quel percorso di promozione della regione, sia da un punto di vista turistico che da uno economico. Nel corso della serata, secondo quanto si è appreso, verranno distribuiti guide Lonely Planet in inglese e prodotti promozionali del Friuli Venezia Giulia, calcando l'accento sull'evento dell'anno prossimo: Go!2025. Fedriga poi terrà un discorso davanti a più di mille invitati.

Lunedì 28 è prevista invece la firma del memorandum of understanding tra Fvg e Virginia da parte dei due governatori, Fedriga e Glenn Youngkin (repubblicano), per favorire le imprese italiane che vogliono investire negli Usa e, viceverse, quelle statunitensi che sono attratte dall'Italia. Un atto che, secondo Fedriga, "contribuirà a consolidare la collaborazione tra i due territori". Sono in calendario anche altri appuntamenti (con Promoturismo), economici, istituzionali, promozionali.

Nella giornata di venerdì la delegazione visiterà la sede di Amazon Web Services; in serata è fissato un ricevimento nell'Ambasciata italiana, all'insegna de "Io sono Fvg", alla presenza del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e dell'ambasciatrice Mariangela Zappia. Lunedì sera la delegazione si trasferirà a New York dove si tratterrà per altri due giorni in cui si terranno numerosi incontri.



