Estradato negli Usa uno dei sicari del cartello di Sinaloa

Un importante membro del cartello di narcotrafficanti di Sinaloa, in Messico, è stato estradato negli Usa. "Nestor Isidro Perez Salas, conosciuto con il nome di El Nini è stato estradato negli Stati Uniti", ha annunciato il procuratore generale Merrick Garland, ringraziando il Messico per la sua cooperazione. Si tratta, ha spiegato il ministro della giustizia americano "di uno dei principali sicari del cartello, responsabile della morte, rapimento e tortura di avversari o testimoni che minacciavano il traffico criminiale di Sinaloa".

"I nostri governi continuano a lavorare insieme per combattere l'epidemia di fentanil e delle droghe sintetiche che hanno ucciso tante persone nel nostro Paese e nel mondo", ha dichiarato Joe Biden in una nota. Perez, molto vicino ad uno die figli del signore della droga El Chapo, è stato arrestato nel novembre 2023 a Culiacan, nel nord-ovest del Messico. Secondo il Cdc Usa, l'anno scorso 107.000 persone sono morte per overdose da fentanil negli Stati Uniti.



