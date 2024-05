Con l'auto tentano di investire ristoratore per non pagare conto

Hanno tentato di investire con l'auto il titolare di un ristorante per fuggire dal locale e non saldare il conto di 109 euro. È accaduto nella serata di ieri a Foggia. "Hanno tentato di investirmi per fuggire e non pagare il conto", spiega Lin, cinese di 29 anni, titolare del ristorante Sushi Xian alla periferia di Foggia denunciando quanto accaduto ieri sera alle 23.30 nel parcheggio del suo locale.

"Quattro persone, tre adulti ed un bambino, sono giunti nel locale intorno alle 20.30 - continua Lin -. Hanno preso menù completi (la formula all you can eat) oltre a bottiglie di vino, acqua e dolci per un totale di 109 euro. Sono stati in sostanza tre ore seduti e, al momento di pagare il conto, ho notato l'uscita dal locale prima di uno degli adulti con il minore e poi degli altri due. Nel momento in cui ho chiesto dove stessero andando mi hanno detto che dovevano prendere il portafoglio in auto. In quel momento sono entrati in auto alla cui guida c'era già l'uomo uscito prima e hanno messo in moto. Io mi sono messo davanti al cofano mentre loro acceleravano. Il tutto per una quindicina di metri prima che io mi spostassi per evitare di farmi male". La scena è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza esterne.

Lin ha 29 anni e da 12 vive in Italia con la sua famiglia. Da 8 anni ha aperto l'attività alla periferia di Foggia. "Non ho avuto paura ma sono molto arrabbiato e amareggiato da quanto accaduto perché uno lavora seriamente ogni giorno", conclude annunciando di aver sporto denuncia ai carabinieri.



