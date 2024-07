E' di due morti il bilancio dell'incendio scoppiato questo pomeriggio nel poligono di tiro a Galceti, nel comune di Prato. In un primo momento i due risultavano dispersi ma poi i soccorritori hanno trovato i corpi.

Una terza persona è rimasta ustionata in modo grave: soccorsa è stata trasportata all'ospedale di Prato per poi essere trasferita al centro grandi ustionati di Pisa.



