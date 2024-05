Gli Internazionali di Tennis ispirano drink list e gelati

- ROMA - Dal servizio al bancone il passo è breve. Gli Internazionali di Roma, torneo tennistico in programma dal 6 al 19 maggio nella Capitale, stanno accendendo la fantasia di barman e artigiani del gusto e del gelato. A poca distanza da Trinità de' Monti l'Hotel de la Ville celebra la stagione romana dedicata al tennis attraverso "Match Point", cocktail list ispirata ai più celebri cocktail serviti sugli spalti dei tornei internazionali, gli Slam. Nella terrazza Cielo Bar, la nuova carta disegnata dal team guidato da Simone Di Serio, tributa lo sport dalle nobili origini con drink ispirati proprio alla pratica sportiva su terra rossa.

Intanto uno storico pastificio abruzzese annuncia che Jannik Sinner è il nuovo global brand Ambassador di De Cecco. "Nel grande tennista italiano abbiamo riconosciuto - spiegano dalla De Cecco - i valori che guidano l'azienda dal 1831: impegno quotidiano e rigoroso, determinazione, volontà di vincere nuove sfide in campo nazionale e internazionale. Entrambi condividiamo la stessa ricerca costante dell'eccellenza. E questa partnership è una testimonianza della volontà di condividere lo stesso obiettivo: portare il meglio dell'Italia nel mondo". E con l'arrivo della bella stagione Eugenio Morrone, maestro gelatiere con due locali a Roma, presenta il gelato carota, mandarino e limone che vuole essere anche un omaggio al grande Jannik Sinner che porterà anche al Sigep, in cartellone a gennaio alla Fiera di Rimini.

Al campione altoatesino rende omaggio anche il barman Danilo De Rinaldis che ha creato un nuovo cocktail a base del liquore al caffè Black Sinner su ricetta di Bruno Vanzan. Il cocktail denominato "We Are Sinners", afferma il barman, "esalta con intensità e morbidezza il gioco del caffè, eccellente sia da fondo campo, sia in attacco e insuperabile nel sorprendere in controtempo, proprio come Jannik".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA