La mamma di Falcinelli all'ANSA: gli hanno fatto una cosa disumana

"Sono rimasta letteralmente scioccata" dalle immagini delle bodycam: "le abbiamo avute il 15 aprile, non le abbiamo viste subito ma abbiamo aspettato perché era il momento della verità" su quello che era accaduto. Lo dice all'ANSA Vlasta Studenicova, la madre di Matteo Falcinelli. "A veder quella ripresa dalla tortura, mi sono sentita male", aggiunge Studenicova. Gli "hanno fatto una cosa disumana, che mi ricordo di aver visto a scuola quando ci facevano vedere film di come la Gestapo torturava i prigionieri nei campi di concentramento. Hanno superato ogni limite".

La mamma di Matteo Falcinelli racconta nei dettagli la notte orribile di suo figlio, quella fra il 24 e il 25 febbraio. Della loro chiamata su Skype prima dell'incidente al Dean's Gold: Matteo era stato in palestra e aveva deciso di celebrare con un drink lo spring break. Era uscito da solo perché i due amici che aveva provato a sentire lavoravano e aveva scelto il Dean's Gold perché era vicino, non sapendo che si trattava di un club per soli uomini. "Era uno strip bar mortorio", racconta Studenicova accanto a Matteo che non può parlare pubblicamente su raccomandazione legale. I due sono nel campus della Florida International University, dove Matteo ha appena finito con successo il semestre prendendo due A e una A-. Fra poco dovrebbero rientrare in Italia e poi Matteo rientrerà negli Stati Unti per completare probabilmente la prossima primavera gli studi. Dell'incidente Matteo ha pagato e continua a pagare, per lo shock, dure conseguenze. "E' un ragazzo che non ha mai avuto un problema psichiatrico, mai pensieri suicidi", dice Studenicova.

