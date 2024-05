Gaza, Guterres: l'invasione di Rafah sarebbe intollerabile

L'invasione via terra di Rafah sarebbe "intollerabile" per le sue "devastanti conseguenze umanitarie e l'impatto destabilizzante nella regione". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres incontrando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Guterres ha ricordato di aver lanciato un "forte appello a Israele e Hamas a concludere un accordo vitale, un'opportunita' che non si puo' perdere".

Intanto sono almeno cinque i morti negli attacchi israeliani di ieri sera su Rafah, secondo fonti mediche locali.



