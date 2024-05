L'ucraino Oleksandr Usyk ha battuto ai punti il britannico Tyson Fury conquistando così tutte le quattro cinture dei pesi massimi di pugilato. E' la prima volta che accade in 25 anni. Il match ha visto Fury molto aggressivo all'inizio ma Usyk ha gradualmente preso in mano redini del combattimento fino al successo finale. L'ucraino si unisce così a campioni del calibro di Muhammad Ali, Joe Louis e Mike Tyson come campione indiscusso dei pesi massimi.



