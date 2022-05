Ospedale Parini, al via lavori ristrutturazione Rianimazione

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del reparto di Rianimazione dell'ospedale regionale Parini di Aosta. Lo comunica l'Usl precisando che "la durata complessiva è prevista in 18 mesi ma al termine dei primi 12 mesi (10 per i lavori e 2 per i collaudi) saranno disponibili per la terapia intensiva 12 posti letto, in luogo degli attuali 10).

"Gli interventi riguardano la riorganizzazione generale degli spazi - si legge in una nota - portando i posti letto della terapia intensiva nell'area 'ex-utic' ed allestendo nuovi locali di supporto (medicherie, studio dei medici, ecc.). Il reparto sarà rinnovato sul piano architettonico ed impiantistico. Inoltre, si prevede la realizzazione di ulteriori sette posti letto di terapia sub intensiva mediante l'installazione di una struttura modulare esterna che sarà allocata nell'area adiacente alla porzione di fabbricato del reparto di Malattie Infettive. Questa struttura potrà assolvere alla funzione di reparto polifunzionale, se necessario".