Halle Berry al Congresso Usa, basta vergognarsi della menopausa

"Sono in menopausa". Dall'alto di un podio a Capitol Hill, la sede del Congresso Usa, Halle Berry va sul personale per sostenere una legge che stanzierebbe 275 milioni di dollari per la ricerca e l'educazione alla menopausa.

Dice anche che è ora di smettere di vergognarsene.

"Sono in menopausa, ok? - ha gridato la Berry, 57 anni, alla folla fuori dal Congresso - non c'è nulla di cui vergognarsi.

Dobbiamo parlare di una fase normale della nostra vita. I nostri medici non riescono neanche a pronunciare la parola con noi, figuriamoci guidarci nel percorso".

Alcuni mesi fa l'attrice parlò anche della sua esperienza con la perimenopausa, ossia il periodo che precede la menopausa.

Raccontò che il medico fece una diagnosi sbagliata: "Non sapeva nulla - disse - e non mi preparò".



