Luke Sky Walker alla Casa Bianca, 'Biden è come Obi Wan Kenobi'

Mark Hamill, l'attore diventato famoso per aver interpretato il ruolo di Luke Sky Walker nella saga di Star Wars, è stato ospite alla Casa Bianca e ha rivelato di aver ribattezzato il presidente 'Joe B Wan Kenobi'. La star è stata ricevuta nello Studio Ovale e ha persino avuto in dono un paio di occhiali da sole modello Aviator, il preferito dal commander-in.chief.

L'attore 72enne che su X, dove ha oltre 5 milioni di follower, è un feroce critico di Donald Trump, ha fatto poi un salto in sala stampa raccontando di essere stato "onorato" di aver potuto incontrare il presidente "che è riuscito a far approvare il maggior numero di leggi di tutta la mia vita". "Questo dimostra - ha dettto Luke Sky Walker - che una sola persona può avere un enorme impatto sulle nostre vite".

Hamill ha poi raccontato che Biden gli ha detto di chiamarlo Joe e lui ha risposto che lo avrebbe chiamato "Joe-B Wan Kenobi", dal nome del cavaliere Jedi, mentore di Luke Sky Walker, interpretato nella saga da Alec Guinness e Ewan McGregor.



