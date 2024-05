Proteste pro-Gaza, Columbia ripensa la cerimonia di laurea

La Columbia University sta ripensando alle cerimonie di laurea dopo settimane di proteste pro-palestinesi, gli arresti del primo maggio e la presenza della polizia nel campus. Lo hanno detto alla Nbc fonti dell'ateneo e membri del comitato governativo degli studenti.

Non è affatto escluso che la cerimonia principale sul campus di Morningside Heights il 15 maggio sia cancellata per motivi di sicurezza e che vengano organizzate solo sessioni di consegna dei diplomi scuola per scuola. Secondo la Nbc non è chiaro però se una decisione definitiva sia stata già presa.



