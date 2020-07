Fase 3: Av e Uv, giusta e dovuta indennità a sanitari

I gruppi Alliance Valdôtaine e Union Valdôtaine "esprimono soddisfazione per l'approvazione dell'indennità Covid" per i lavoratori della sanità coinvolti nell'emergenza, "una misura che considerano giusta e dovuta, riammessa alla votazione dall'aula, dopo l'impasse politica che sembrava averne pregiudicato l'applicazione". A tal proposito i due gruppi "hanno lavorato convintamente alla redazione del sub-emendamento che ha permesso di reintrodurre nella legge in discussione l'indennità": "Si tratta di una misura che abbiamo proposto nella prima stesura della legge, che intende testimoniare la riconoscenza della comunità valdostana nei confronti di tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea nei momenti di maggior difficoltà e rischio".