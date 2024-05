Mal di pancia dopo il pranzo in mensa, Nas e Usl a scuola

Carabinieri del Nas e personale dell'Usl della Valle d'Aosta questa mattina hanno fatto un sopralluogo alla mensa della scuola di Montjovet, sequestrando il pasto 'campione' dato ieri ai bambini della scuola dell'infanzia e primaria. Si tratta di un totale di 90 pasti, somministrati ai bambini e mangiati anche da alcuni adulti.

Il sopralluogo dopo che alcuni genitori avevano segnalato che i propri figli nel pomeriggio avevano avuto dissenteria e 'mal di pancia'. I carabinieri del Nas non hanno trovato cibi scaduti o sporcizia. Ora dovranno essere fatte analisi sul pasto per capire se è stato quello a causare i malesseri oppure se sia stato, per esempio, un virus intestinale. In ospedale ad Aosta non ci sono al momento casi di ricovero legati alla vicenda.





