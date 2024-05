Cappello d'alpino per 121 volontari ai piedi del Gran Paradiso

Si è concluso con un'ascensione condotta dal Centro addestramento alpino nel massiccio del Gran Paradiso, in Valsavarenche, il percorso di formazione di 121 volontari in forma iniziale. A causa delle difficili condizioni meteorologiche, la meta iniziale, la vetta di 4.061 metri, è stata sostituita da una quota simbolica di 3.000 metri, nei pressi del Colle di Moncorvè.

I volontari del corso 'Adamello II' del Mitalp (Modulo integrativo truppe alpine) sono stati guidati da circa trenta tra istruttori, personale tecnico e comandanti. Dopo questa esperienza hanno potuto ricevere ufficialmente il cappello alpino, durante una cerimonia che ha segnato l'ingresso dei giovani militari tra le fila delle Truppe alpine.

"La vera intenzione della formazione militare - sottolinea in una nota il Centro addestramento alpino - non era semplicemente scalare una vetta o concludere un itinerario alpinistico, ma piuttosto sviluppare la capacità di addestrarsi, condurre continue ripianificazioni, superare ostacoli e gestire numerose e continue variabili. Tutti i militari sono giunti alla quota stabilita e hanno affrontato con resilienza condizioni meteo-nivologiche sfidanti, dando prova di aver acquisito i più alti e autentici valori della tradizione alpina".



