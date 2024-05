Tar, valide le firme autenticate da Erika Guichardaz per la lista di Santoro

"Ha errato l'Ufficio elettorale nell'escludere la lista degli odierni ricorrenti per assenza della indicazione della qualifica di consigliere regionale nella persona dell'autenticante le sottoscrizioni relative alla Val d'Aosta". Così il Tar del Lazio nelle motivazioni della sentenza con la quale, accogliendo un ricorso proposto dalla lista elettorale "Pace Terra e Dignità" che fa capo a Michele Santoro, ha annullato il verbale dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale istituito presso la Corte d'Appello di Milano con il quale il 2 maggio scorso la stessa lista è stata ricusata, e dunque esclusa dalla competizione elettorale europea. Annullato anche il provvedimento con cui, a seguito di reclamo, l'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione ha confermato l'esclusione della lista dalla Circoscrizione I.

L'esclusione era stata disposta perché non sono state ritenute valide le sottoscrizioni autenticate da una rappresentante - la consigliere regionale della Valle d'Aosta Erika Guichardaz - della quale all'Ufficio Elettorale Circoscrizionale non risultava la qualifica ad effettuare la stessa autentica. La decisione di ricusazione è stata disposta richiamando precedenti di giurisprudenza che il Tar ha ritenuto non idonei a sostenerla.

Nel caso specifico, inoltre, "il possesso della qualifica di consigliere regionale in capo all'autenticante è documentato da un atto preesistente alla raccolta delle firme, avente data certa in quanto protocollato (senza contestazione alcuna sul punto)"; ecco perché secondo il Tar "ha dunque errato l'Ufficio nell'escludere la lista degli odierni ricorrenti per assenza della indicazione della qualifica di consigliere regionale nella persona dell'autenticante le sottoscrizioni relative alla Val d'Aosta". L'effetto è: accoglimento del ricorso, annullamento degli atti impugnati e ammissione della lista alla prossima consultazione elettorale europea.



