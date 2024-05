Precipita sulle Alpi svizzere, morto scialpinista

Uno scialpinista è morto in un incidente sulle Alpi svizzere, nel canton Vallese. Insieme ad altre due persone, ieri era partito per un'escursione dalla stazione di Belalp verso il rifugio Oberaletsch, che si trova a 2.640 metri di quota.

Quando ancora i tre si trovavano nella prima parte dell'itinerario, verso le 10, uno di loro è precipitato per diverse centinaia di metri in un un canale. Una volta allertati, i soccorritori sono giunti sul posto ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L'identificazione della vittima - fa sapere la polizia cantonale del Vallese - è in corso. Il pubblico ministero ha aperto un'indagine per far luce sull'accaduto.



