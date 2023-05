Latini appoggia Masselli, in campo progetti per 100 milioni

(ANSA) - TERNI, 23 MAG - Orlando Masselli gioca la carta Leonardo Latini. Nella sala del consiglio comunale di Palazzo Spada - nel corso della presentazione dei progetti in campo per Terni - il candidato sindaco del centrodestra ha chiamato a sorpresa accanto a lui il sindaco uscente, invitandolo a spiegare cosa è oggi la città dopo la "cura" messa in atto dalla giunta di centrodestra negli ultimi cinque anni.

Latini (al quale il centrodestra ha preferito il suo assessore Masselli come candidato sindaco) ha quindi ricordato di avere ereditato "una città in dissesto economico", per poi sottolineare come oggi lascia un bilancio "di fatto risanato".

Ha anche sottolineato che "ci sono in campo progetti per 100 milioni di euro".

Masselli, anche con delle slide, ha passato in rassegna i progetti realizzati e quelli che daranno "un volto nuovo alla città". Parlando dei progetti, li ha illustrati nel dettaglio, snocciolando cifre e caratteristiche tecniche. "Noi continueremo a lavorare e progettare senza lasciare debiti" ha aggiunto.

Alla presentazione-conferenza stampa del candidato di centrodestra hanno partecipato, tra gli altri, anche la presidente della Regione Donatella Tesei e gli assessori regionali Enrico Melasecche e Paola Agabiti. (ANSA).