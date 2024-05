Fondazione Perugia, erogati quasi 13 milioni di euro

Quasi 13 milioni di euro erogati in favore della comunità, 342 progetti sostenuti e sette bandi pubblicati: sono alcuni dei dati contenuti nel Bilancio 2023 di Fondazione Perugia, l'ultimo del mandato da presidente di Cristina Colaiacovo.

Il documento, approvato dal Comitato di indirizzo dell'ente filantropico, vede crescere i contributi di circa 1 milione di euro rispetto all'anno precedente. Il patrimonio netto si è attestato su oltre 475 milioni di euro, anch'esso in aumento rispetto ai 446 milioni del 2022. L'avanzo di esercizio è stato di 9 milioni di euro, con un incremento di 3 milioni rispetto a quello del 2022.

Nel corso del 2023, segnato da molteplici fattori di crisi, Fondazione Perugia - spiega una sua nota - ha continuato a ricalibrare e ripensare la sua missione di supporto del tessuto sociale, economico, culturale e sanitario del territorio, con l'obiettivo di garantire un livello di erogazioni coerente con la programmazione annuale e triennale, oltre che con la necessità di tutelare e conservare il patrimonio. La scelta dei finanziamenti è stata preceduta da un'attenta attività di ascolto del territorio, sempre più affiancata da eventi propri, convegni e corsi di formazione volti a diffondere competenze e moltiplicare l'impatto degli interventi.

"Il Bilancio 2023 segna numeri molto positivi" commenta la presidente Cristina Colaiacovo. "Oltre a migliorare tutti gli indicatori - spiega - siamo riusciti a ottemperare alla nostra missione più importante, ovvero alla preservazione del patrimonio e alla sua crescita nel tempo. Il 2023, del resto, è stato un anno decisivo per la storia di Fondazione Perugia. In primo luogo, abbiamo potuto consolidare e sperimentare gli effetti dell'attività di rebranding attuata in occasione del trentennale del 2022. Un cambio di nome, logo e immagine che ha simboleggiato una più generale trasformazione del nostro modo d'essere: Fondazione Perugia non è più solo un ente erogatore, ma una realtà multiforme capace di catalizzare energie e attivare processi positivi. Una sfida particolarmente impegnativa se si considera il contesto internazionale di policrisi in cui siamo immersi".

Il 7 maggio il Comitato di indirizzo eleggerà il nuovo presidente di Fondazione Perugia.



