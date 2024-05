Bandecchi, sarò alle politiche perché l'Italia va cambiata

"Fra tre anni e mezzo (alle politiche ndr) Stefano Bandecchi ci sarà perché l'Italia va cambiata. Non pensavamo di prendere il 90 % alle europee, ma volevamo passare da queste elezioni per accreditarci come partito nazionale".

Così Stefano Bandecchi, leader di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, a margine della Conferenza stampa nella sede di Unicusano a Roma, parlando dell'ammissione dell'attuale presenza della lista di Ap alle elezioni europee soltanto nella circoscrizione del Sud, ricusata in tutto il resto di Italia.

Parlando del voto alle europee e della lista Ap che correrà al Sud, ha quindi aggiunto: "Bandecchi potrebbe avere 4,5 milioni dei voti di quelli che normalmente non vanno a votare e che sono massacrati tutti i giorni da uno Stato che non è più uno Stato".



