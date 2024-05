Monni, 'basta chiacchiere infondate e scorrette'

"Capisco che la mia candidatura sia ingombrante per le mie avversarie, ma sono davvero stanco di sentire voci assolutamente infondate, che ritengo anche scorrette, sul mio sostegno già deciso a tavolino per uno dei due schieramenti. E la cosa più incredibile è che le chiacchiere riferiscono indistintamente di un mio fantomatico appoggio sia alla destra sia alla sinistra, a seconda di chi parla cercando di portare l'acqua al suo mulino": lo afferma Massimo Monni, candidato sindaco per Perugia Merita alle prossime elezioni comunali nel capoluogo umbro.

Monni - sottolineando che diverse persone lo fermano per strada per chiedere spiegazioni su questo - ha scelto di mandare una nota ufficiale nella quale smentisce che sia già stata fatta una scelta sull'eventuale sostegno di Perugia Merita ad uno dei due schieramenti di destra e di sinistra: "Ho detto sin dall'inizio - afferma - che il mio obiettivo è arrivare al ballottaggio e tale resta, coerentemente con la volontà che mi ha spinto a ritornare alla politica mettendoci la faccia per risollevare le sorti della mia città. In ogni caso, nell'ipotesi che mi ritrovassi ad essere l'ago della bilancia al ballottaggio, ribadisco che appoggerò lo schieramento che sposerà il mio programma e, soprattutto, che farò scelte pienamente condivise con la mia squadra, con la quale stiamo portando avanti un percorso serio e coerente".

"Consiglio alle mie avversarie, o a chi (per loro o in autonomia) continua a diffondere voci per ingannare gli elettori rispetto alle mie posizioni o sfruttando il pretesto del voto utile - conclude Monni - di proseguire nel loro percorso, annunciando risultati record sui social o podcast per promuovere il programma elettorale. Per quanto mi riguarda, continuo a dialogare con le persone e a lavorare sui risultati concreti".





