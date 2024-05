Soddisfazione a Città di Castello per il David a Mollica

"Plauso e soddisfazione" per il "David speciale 2024" a Vincenzo Mollica, dalle istituzioni e dalla comunità di Città di Castello, dove dal 10 settembre del 2022 il giornalista è cittadino onorario.

Il sindaco Luca Secondi ha espresso "a nome di tutta la comunità locale la più sincera soddisfazione e plauso per l'importante riconoscimento al genio del giornalismo, del cinema, dell'arte e della cultura, che è stato ufficializzato questa mattina al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'ambito della presentazione dei candidati ai Premi 'David di Donatello' per l'anno 2024".

"Anche noi - ha detto Secondi - con orgoglio facciamo proprie le parole del presidente Mattarella, che ha affermato di essere un fan di Vincenzo Mollica: anche noi lo siamo da sempre con stima e amicizia e grande senso di gratitudine per la nostra città e le sue manifestazioni culturali ed artistiche come la Mostra del Fumetto di cui è stato fin dall'inizio ideatore ed ispiratore assieme al presidente Gianfranco Bellini e tutto il suo staff".

Il conferimento ufficiale dell'onorificenza a Mollica si era svolto nella sala consiliare, dove, il 28 luglio 2022 con votazione unanime dei presenti, il massimo consesso cittadino era stato chiamato a votare una proposta di delibera, dopo l'indicazione formulata, a nome dell'associazione Amici del Fumetto di Città di Castello, dal presidente, Gianfranco Bellini. "Per aver costantemente contribuito a diffondere l'immagine della città e delle sue eccellenze culturali e aver concorso, fin dalle prime edizioni, alla diffusione e conoscenza della mostra del Fumetto 'Tiferno Comics' a livello nazionale.

Con gratitudine e stima", così recitava la motivazione letta dal sindaco di Città di Castello ed impressa dietro alla targa con i sigilli della città che è stata consegnata a Mollica.



