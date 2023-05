Il pesce di lago, fiume e mare protagonista di I love fish

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - Dalle vongole in guazzetto alla frittura di agoni del Trasimeno, al panzerotto burrata e alici, al cappellaccio di bufala e baccalà: è l'offerta gastronomica di "I love fish", la manifestazione ad ingresso libero in programma a Pian di Massiano di Perugia da giovedì 1 a domenica 4 giugno.

Quattro giorni di showcooking, degustazioni, laboratori di cucina, incontri culturali, musica, talk show, laboratori didattici e ludici per bambini che caratterizzano questa prima edizione della kermesse dedicata al pesce di lago, fiume e mare, ideata ed organizzata da Un Lab con il patrocinio della Regione Umbria, del Comune di Perugia e dell'Unione dei Comuni del Trasimeno.

Tutti i dettagli della manifestazione sono stati illustrati alla sala Fiume di palazzo Donini a Perugia alla presenza, tra gli altri, di Roberto Morroni, vicepresidente della Regione ed assessore alle Politiche agricole e agroalimentari. "I love fish - ha detto - è un evento che porterà dibattito e cultura intorno al mondo ittico. In Umbria non abbiamo il mare ma abbiamo il lago Trasimeno che va valorizzato. Come Regione Umbria ci è piaciuto il taglio della manifestazione che offre un approccio integrato tra cultura ed enogastronomia: il cibo è veicolo di attrazione in quanto porta che entra nei territori".

All'interno dell'evento, che coinvolgerà tante realtà associative ed economiche legate al settore ittico - si sottolinea in una nota degli organizzatori -, sarà presente anche un mercato dedicato con produttori di eccellenze umbre, si potranno degustare vini ed assaggiare a pranzo e a cena più di venti differenti piatti di pesce realizzati dai protagonisti di I Love Fish. (ANSA).