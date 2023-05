Dopo due stagioni il Perugia retrocede in Lega Pro

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - Nell'anno della scomparsa di Ilario Castagner, allenatore del Perugia dei miracoli secondo, imbattuto in A, i biancorossi tornano in Lega pro dopo due stagioni passate in B, che fu conquistata al termine della stagione 2020-2021.

Salva invece la Ternana pur sconfitta in casa 2-3 dalla capolista Frosinone.

Il Perugia ha invece battuto in casa 3-2 in Benevento ma è retrocesso per il pari, 2-2, del Brescia a Palermo.

Nel campionato 2020-2021 il Perugia finì al primo posto nel suo girone della serie C, centrando la promozione.

Prima di allora, i biancorossi hanno disputato ininterrottamente sei stagioni in B: dal campionato 2015-2016 a quello 2019-2020. Il ritorno nella seconda serie nazionale arrivò dopo anni complessi, cominciati nel 2010, anno del fallimento che riportò il Perugia fra i dilettanti. La Serie D 2010-2011 vide i biancorossi vincere il proprio girone e centrare il salto in seconda divisione di Lega Pro, anche questa superata nel giro di una stagione.

Furono due (2012-13 e 2013-14) le stagioni in prima divisione di Lega Pro, prima del ritorno fra i cadetti nel 2014. Ora la nuova retrocessione. (ANSA).