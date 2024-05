Destinazione Subasio, primo sito turistico dedicato al parco

È on-line www.destinazionesubasio.it, il primo sito internet turistico interamente dedicato alla promozione delle risorse del Parco regionale del Monte Subasio. Si tratta di un sottoportale di UmbriaTourism, canale ufficiale del turismo della Regione Umbria e si propone come nuovo strumento di comunicazione a servizio dei quattro comuni del territorio del parco (Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina), che si sono uniti in aggregazione territoriale per la gestione dello stesso.

È stato realizzato con fondi regionali e comunali, legati al bando Umbria Aperta, che ha visto la realizzazione di diversi progetti con la città serafica come capofila. L'idea è quella di offrire agli utenti uno spazio web attraverso il quale scoprire le caratteristiche del monte, il valore storico e culturale del territorio, le attività che è possibile fare immersi nel verde del Subasio. Dal relax nella natura agli sport estremi, sono infatti tanti gli itinerari e diverse le opportunità per vivere forme innovative di turismo esperienziale.

Il sito è articolato in diverse macro-sezioni: Scopri il territorio; Vivi il territorio; Eventi; Scopri il monte; Piccoli borghi; Punti di interesse; Storia, natura e cultura; Percorsi di visita e itinerari, Attività e sport. Al suo interno è dunque possibile trovare tutte le indicazioni necessarie per vivere a pieno il Monte Subasio, scoprirne flora, fauna, enogastronomia, ma anche percorsi storici, culturali, artistici e spirituali. A ogni Comune dell'area del parco è poi dedicata un'area specifica, per consentire all'utente-turista di conoscere al meglio tutto il territorio. Spazio poi ad ampie gallerie fotografiche, con in mostra tutta la bellezza dell'ambiente incontaminato che caratterizza il monte tanto caro a San Francesco.

Il portale www.destinazionesubasio.it è stato presentato in anteprima a Milano a fine marzo, durante l'edizione 2024 di "Fa' la cosa giusta", la fiera degli stili di vista sostenibili, dove il Comune di Assisi ha anche illustrato il programma degli eventi estivi proprio all'interno del Parco del Monte Subasio.

Fra giugno e ottobre sono, infatti, previsti oltre 50 appuntamenti come passeggiate alla scoperta di flora e fauna tipiche a contatto diretto con il bosco, escursioni sensoriali, laboratori, trekking, yoga e relax nella natura.

Il Monte Subasio è anche protagonista della campagna nazionale "Sì Assisi", voluta dal Comune e realizzata dalla prestigiosa agenzia di comunicazione Armando Testa, per promuovere la città anche attraverso risorse come natura, escursionismo e grandi eventi all'aria aperta. Il progetto è on air dal 22 aprile scorso e propone Assisi come meta ideale per una vacanza a 360°, con esperienze uniche anche sul Subasio.



