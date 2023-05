Legambiente, su trota fario l'assemblea va contro le norme

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - "L'assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato con 11 voti e un solo astenuto una mozione impegnando la giunta regionale ad evitare il divieto di detenzione, presso gli allevamenti ittiogenici della trota fario atlantica, una specie alloctona immessa per anni a scopo alieutico, il cui divieto di introduzione è previsto da norme nazionali ed europee". Lo sottolinea in una sua nota Legambiente Umbria.

"E adesso - chiede Legambiente - quali saranno le mosse della giunta regionale, sposerà la causa della specie alloctona, intraprendendo ogni azione necessaria in sede di conferenza Stato-Regioni, contro le norme nazionali ed europee o continuerà nell'impegno assunto con la commissione europea salvaguardando la trota mediterranea, la biodiversità e gli ecosistemi?".

"Gli ecosistemi fluviali - spiega l'associazione ambientalista - sono in grave pericolo.

Nella nostra regione la trota mediterranea, ma anche il barbo tiberino, il cavedano etrusco, sono specie autoctone a rischio estinzione e severamente minacciate dai cambiamenti climatici, dalla pressione antropica, dalle captazioni idriche, dall'alterazione degli habitat fluviali e soprattutto dall'immissione di specie alloctone.

Il ripristino della trota mediterranea, nel quale la Regione Umbria è impegnata da anni, è una delle azioni del progetto Life imagine finanziato dall'Unione europea per oltre 15 milioni di euro e che ha l'obiettivo di definire una strategia di gestione integrata, unitaria, coordinata dell'intera Rete Natura 2000 dell'Umbria".

"L'impianto ittiogenico di Borgo Cerreto è al centro di alcune attività previste dal progetto Life Imagine - conclude Legambiente Umbria - e questo i consiglieri regionali lo dovrebbero sapere bene, considerando anche che più volte sono stati fatti sopralluoghi dalle diverse forze politiche. Così come dovrebbero sapere che non è possibile allevare nello stesso impianto la trota mediterranea e trota fario atlantica, con il rischio di compromettere un lavoro scientifico e di ricerca che pone l'Umbria in prima fila nel recupero di una specie ittica di rilevante valore ecologico ". (ANSA).