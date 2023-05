Pm, assolvere Attisani in processo Palamara a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAG - L'assoluzione per non aver commesso il fatto è stata chiesta oggi dalla Procura di Perugia per l'amica dell'ex magistrato Luca Palamara, Adele Attisani, nel processo con rito abbreviato in corso a Perugia sui rapporti con l'imprenditore Fabrizio Centofanti (che ha già patteggiato).

La richiesta di rito alternativo è stata avanzata dalla sua difesa dopo che la Procura di Perugia, nel corso dell'ultima udienza, ha rideterminato il capo d'imputazione e quindi derubricato il reato di corruzione in quello meno grave di traffico d'influenze illecite. Decisione in seguito alla quale Palamara ha chiesto di patteggiare.

Il pubblico ministero Mario Formisano, in aula insieme alla collega Gemma Miliani, ha spiegato come "non c'è prova che Attisani abbia concorso nel reato di traffico di influenze illecite" con Palamara. "Questo processo - ha proseguito - passerà alla storia per una conversazione intercettata tra Luca Palamara e Adele Attisani durante la quale alla frase dell'ex magistrato 'il piccoletto ci ha combinato solo guai' lei risponde 'abbiamo passato sette anni di lusso'. Il quadro probatorio però non permette di sostenere l'accusa".

Il pubblico ministero ricostruendo la vicenda ha ricordato come "l'utilità più grande" che, ad avviso della Procura di Perugia, "era stata corrisposta riguardava la ristrutturazione dell'abitazione di Adele Attisani". "Ci sono elementi per dire - ha aggiunto - che di questa utilità la Attisani non era a conoscenza ed era convinta che di quei lavori se ne occupava Luca Palamara".

L'assoluzione della sua assistita è stata chiesta anche dal difensore della donna, l'avvocato Cesare Placanica. "Del concorso di Adele Attisani nella mediazione illecita non c'è prova" ha detto il legale. (ANSA).