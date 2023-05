Flash mob a Perugia contro il caro affitti

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAG - "Uno studente su due dichiarato idoneo, non beneficiario di posti letto dall'Agenzia per il diritto allo studio universitario per la difficoltà a fare fronte all'incremento notevole delle iscrizioni" e, al di fuori dei collegi universitari, prezzi che arrivano a "400-500 euro per una camera doppia, quindi assolutamente fuori scala per una città come Perugia": la protesta degli studenti universitari contro il caro affitti, annunciata dall'Unione degli Universitari anche in altre città, è arrivata anche nel capoluogo umbro.

Per il flash mob in piazza Italia, davanti al palazzo della Regione, oggi pomeriggio, oltre a cartelli e bandiere sono state portate un paio di tende, diventate ormai simbolo delle manifestazioni.

"Oltre 600 sono gli studenti che non hanno ricevuto alloggio gratuito pur avendone diritto così che molti hanno rinunciato agli studi, cosa gravissima questa" ha affermato Nicholas Radicchi, coordinatore di Sinistra Universitaria - Udu Perugia.

"Siamo in piazza - ha proseguito - per ribadire quello che da un anno stiamo dicendo a Regione e Comune, con la presidente della giunta che non ci risponde e con il sindaco che risponde ma in maniera vaga, e per chiedere che a settembre non si riproponga quello che è già accaduto".

A ricordare l'avvio della protesta è stato Lorenzo Mazzola, responsabile dell'esecutivo della Sinistra Universitaria - Udu Perugia: "Eravamo qui il 10 ottobre 2022 per segnalare una delle peggiori crisi abitative del nostro territorio regionale. Il problema rischia di ripresentarsi anche l'anno prossimo visto che le risorse stanziate dalla Regione si sono rivelate del tutto insufficienti".

"Il ministro - ha aggiunto - afferma che questo tipo di proteste sono solo nelle città governate dalla sinistra. Ecco noi siamo qua a protestare in una regione a trazione centrodestra e vogliamo ribadire che non è stato fatto nulla per risolvere la situazione".

Tra le richieste che vengono fatte ai decisori politici e alla giunta regionale c'è quella di "attuare un piano strutturale per costruire nuove residenze universitarie o per ricercare anche locali che al momento non sono utilizzati e da ricollocare". (ANSA).