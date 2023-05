Caro affitti, in Umbria contributi se non trovi l'alloggio

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAG - Contro il caro affitti la Regione Umbria ha previsto un contributo straordinario, riservato ai destinatari delle borse di studio che non sono riusciti a trovare alloggio nelle residenze universitarie, per fare fronte ai maggiori oneri del mercato delle locazioni.

L'ente ha spiegato di avere autorizzato un impegno finanziario complessivo di circa 900.000 euro per erogare un contributo straordinario aggiuntivo fino ad un massimo di 1.500 euro a studente, quale rimborso delle spese sostenute per usufruire di alloggio a titolo oneroso. Sulla base delle richieste ammissibili - secondo quanto riferito - ad oggi sono stati erogati contributi a favore di 142 studenti.

In Umbria le residenze per gli studenti universitari direttamente gestite dall'Agenzia per il diritto allo studio sono 13: al momento sono in corso lavori di riqualificazione in vari immobili e nel bando per l'assegnazione delle borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario per il prossimo anno accademico 2023-2024, saranno messi a disposizione 1.000 posti letto, anziché i 696 messi a bando l'anno scorso, quindi 299 posti letto in più, con un incremento del 30%.

Nel medio periodo (due anni circa, quindi entro fine 2025) saranno resi disponibili altri 230 posti letto, portando la dotazione totale di Adisu a 1.225 posti letto.

Sono in corso infatti, le procedure per avviare i lavori per ottenere ulteriori 240 posti letto in varie residenze e alla fine di quest'ultimo step, la dotazione complessiva di Adisu ammonterà a 1.465 posti letto. (ANSA).