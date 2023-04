A Cotarella il premio "Vinitaly international Italia"

(ANSA) - PERUGIA, 02 APR - Il premio "Vinitaly international Italia" è stato assegnato a Riccardo Cotarella, presidente nazionale di Assoenologi e docente universitario del corso di Enologia presso l'università della Tuscia di Viterbo. Gli è stato consegnato dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel corso della cerimonia di inaugurazione della 55/a edizione della salone internazionale del vino che si svolge a Verona.

Il premio viene assegnato alle personalità che si sono distinte nel contesto nazionale e internazionale per la loro "meritoria" attività.

"Condivido questo premio con tutti coloro che amano il vino e hanno contribuito a fare grande il vino italiano", ha detto Cotarella.

Parlando dello Stato di salute del vino italiano, il presidente degli enologi ha spiegato che "nonostante la guerra e la crisi economica sta bene". "Il vino - ha sottolineato - ha sette vite come i gatti. Ha a supporto un valore naturale, vero e grandi professionisti che lo proteggono da tutto. Per il futuro sono molto ottimista, il vino resta sempre il prodotto più simbolico del nostro Paese". (ANSA).