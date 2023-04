Sottoposto a fermo il marito della donna uccisa a Terni

(ANSA) - TERNI, 31 MAR - E' stato sottoposto a fermo per omicidio volontario dalla polizia il marito della donna di 56 anni, uccisa ieri pomeriggio a coltellate in casa a Terni. Il sessantaduenne di origini albanesi è stato rinchiuso in carcere.

L'uomo era stato bloccato subito dopo il delitto nella stessa abitazione e condotto in questura dove è stato fermato.

I due si erano sposati da giovani in Albania ma vivevano a Terni da anni. La vittima, anche lei albanese, lavorava in una pescheria della zona.

L'omicidio è avvenuto dopo una violenta lite tra i due, l'ennesima.

Quello di Terni è il secondo femminicidio avvenuto in Umbria in pochi giorni. (ANSA).