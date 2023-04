In Umbria il secondo femminicidio in pochi giorni

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - E' il secondo femminicidio avvenuto in Umbria nel giro di pochi giorni quello avvenuto oggi a Terni, dove è stata uccisa una donna di circa 60 anni, di nazionalità albanese. In seguito a quest'ultimo episodio, la polizia ha bloccato e portato in questura il marito della vittima, suo connazionale. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Si ipotizza che la morte sarebbe avvenuta nel contesto di una lite durante la quale la donna è stata aggredita a coltellate, con fendenti che l'hanno raggiunta anche al collo.

Martedì 28 aprile invece, un uomo e una donna, di 66 e 56 anni, erano stati trovati morti in casa a Tuoro sul Trasimeno dove al culmine di una lite l'uomo avrebbe soffocato la compagna e convivente per poi suicidarsi impiccandosi. Alcuni biglietti scritti a mano dall'uomo erano stati trovati nell'appartamento.

La Procura di Perugia ritiene un omicidio-suicidio quanto avvenuto. La tragedia si era consumata nel pomeriggio-sera di lunedì, ma l'allarme era scattato intorno alle 19 del giorno successivo. (ANSA).