Gente torna in strada a Umbertide dopo il nuovo terremoto

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - Sono tornati in strada alcuni abitanti di Umbertide dopo le due nuove forti scosse avvertite in serata. Lo si è appreso da persone presenti sul posto.

Il sisma è stato avvertito distintamente in varie aree del comune. Alcune persone sono quindi uscite nuovamente dalle loro case, seppure in numero inferiore rispetto al terremoto del primo pomeriggio. (ANSA).