Ascani, continuità produttiva ex Tagina è una priorità

(ANSA) - GUALDO TADINO (PERUGIA), 09 MAR - "La continuità produttiva della Saxa Gualdo Spa, ex Tagina, è una priorità per l'economia umbra. L'ho ribadito nell'interrogazione depositata in Parlamento e rivolta al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone e al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso": così l'on. Anna Ascani, Pd, vicepresidente della Camera.

"Il Consiglio comunale di Gualdo Tadino dello scorso 6 marzo sulla situazione della Saxa Gualdo Spa, che oggi vede 120 lavoratori in cassa integrazione in scadenza il 13 marzo 2023 - ricorda Ascani in una nota -, ha fatto emergere la necessità di un impegno congiunto delle istituzioni locali, regionali e nazionali per garantire una pronta risposta alle pesanti ricadute sociali e occupazionali scaturite dagli onerosi costi energetici. Una necessità sottolineata a più riprese dal sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, attraverso la richiesta di un tavolo di confronto in Regione per affrontare la vicenda in maniera unitaria. Pertanto, ai ministri ho chiesto che ai lavoratori della Saxa Gualdo spa, che stanno dimostrando grande dignità nell'affrontare sacrifici impensabili, venga garantito il supporto necessario in tutte le sedi istituzionali". (ANSA).