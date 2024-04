Per il Giro d'Italia a Perugia chiuse scuole e anche 4 cimiteri

Scuole, università più quattro cimiteri chiusi il 10 maggio a Perugia, in occasione della settima tappa del Giro d'Italia, la cronometro Perugia-Foligno.

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi ha firmato le rispettive ordinanze di chiusura, parte integrante del piano di gestione della tappa, il cui arrivo è previsto in piazza IV Novembre, nel cuore del centro storico.

Riguardo a scuole e università, la chiusura interesserà tutte le realtà della città. Sono inclusi i servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati e saranno sospese anche le attività didattiche e attività di segreteria.

Per "garantire l'ordine pubblico, il corretto svolgimento della manifestazione e prevenire inconvenienti e rischi per la pubblica incolumità" chiudono anche, come detto, per tutta la giornata quattro cimiteri. Quello monumentale, Monterone, Ponte San Giovanni e Collestrada.

La carovana rosa entrerà nel territorio di Perugia proprio da Collestrada, proseguendo per strada Ospedalone San Francesco.

Tutto il percorso della cronometro sarà chiuso al traffico automobilistico dalle ore 8.00 alle 17,30. Il Comune di Perugia, in questi giorni, ha diffuso una serie di indicazioni per cittadini, aziende e attività commerciali. Fra i suggerimenti, quello di "anticipare l'entrata del personale presso le aziende entro le ore 8.00 e l'uscita dopo le 17.30".



