Giro d'Italia, scuole chiuse anche nel comune di Assisi

Anche Assisi sarà protagonista del Giro d'Italia, 107/a edizione.

Per il passaggio della manifestazione ciclistica, con la tappa a cronometro che percorrerà per circa 10 chilometri le strade di Capodacqua, Rivotorto, il centro di Santa Maria degli Angeli per poi proseguire a Bastia, vista la concomitanza con la festa di Calendimaggio e la presenza di autorità di governo sul territorio, l'amministrazione comunale - concordemente ad altri Comuni e sentiti i dirigenti scolastici - ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (esclusi asili nido pubblici e privati, servizi socio educativi e università) presenti sul territorio comunale. Chiusi quindi tutti gli istituti comprensivi, le scuole annesse al Convitto nazionale, le scuole dell'infanzia anche parificate, le scuole secondarie superiori nel territorio comunale di Assisi.

L'appuntamento è venerdì 10 maggio prossimo e le zone dell'area coinvolte sono Santa Maria degli Angeli, Rivotorto e Capodacqua.

Poiché i ciclisti percorreranno l'itinerario uno alla volta, dalle 8.00 alle 18.00 sarà sospesa la circolazione lungo le strade interessate nel comune di Assisi.



