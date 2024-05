Il nuovo outfit? Si compra in ferramenta.

ANSA - di Alessandra Magliaro.

C'e' un nuovo filone oltre la moda sportiva, informale che ormai si usa per tutte le occasioni, è il workwear una volta da operai specializzati. Ecco così che negozi da sempre riservati ad una platea di lavoratori del settore edilizio, manuale, tecnico, come i ferramenta oggi si stanno trasformando in vere e proprie “boutique”, dove trovare capi che alla prestazione e comodità uniscono un gusto estetico fashion e mainstream. Pantaloni cargo, gilet catarifrangenti, scarpe con la para comfort e sicure.