Avevano coltelli e un tirapugni, sedicenni denunciati

Due ragazzi di 16 anni e un ventiquattrenne sono stati denunciati a Città di Castello dai carabinieri dopo essere stati trovati in possesso di armi bianche ed oggetti atti ad offendere.

I tre - riferisce l'Arma - si trovavano in compagnia di altri giovani nei pressi di un noto locale notturno tifernate e alla vista dei militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno cercato di allontanarsi, gettando via alcuni oggetti, poi recuperati dai carabinieri. Si trattava di quattro coltelli a serramanico, un coltello da cucina di grandi dimensioni, un tirapugni e tre tondini in ferro con impugnatura.

I tre, tutti già indagati in passato, sono stati identificati e accompagnati in caserma, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i minorenni e alla Procura della Repubblica di Perugia.

I due minorenni sono stati affidati alle rispettive famiglie.





