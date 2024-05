Google permetterà di creare chatbot personalizzati

Google sta aggiungendo una serie di nuove funzionalità alla sua intelligenza artificiale Gemini, una delle più potenti è un'opzione di personalizzazione chiamata 'Gems' che consente agli utenti di creare versioni personalizzate dell'intelligenza artificiale per compiti specifici. E' uno degli annunci dell'azienda alla Conferenza degli sviluppatori di Mountaina View. Gems è simile al Gpt Store di OpenAI che consente di creare chatbot personalizzati.

Gems consente di creare chatbot che possono aiutare l'utente con determinati compiti e mantenere caratteristiche specifiche.

Google ha spiegato che si può far diventare Gemini un compagno di palestra, sous-chef, partner di programmazione o di scrittura creativa o qualsiasi cosa si possa immaginare. Ad esempio, si può chiedere di essere un allenatore di corsa, di fornire un programma giornaliero ed essere motivante. Gemini prenderà queste istruzioni e le metterà in pratica in un click attraverso le 'Gemme', la personalizzazione. La funzione sarà possibile "presto", ha spiegato Google, per gli abbonati di Gemini Advanced il piano a pagamento disponibile anche in Italia.

