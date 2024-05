Muore mentre fugge dopo un tentativo di furto a Perugia

Un uomo di 34 anni è morto la scorsa notte a Perugia durante un tentativo di furto all'interno di un negozio di generi alimentari in zona Prepo.

I carabinieri sono intervenuti sul posto intorno a mezzanotte a seguito della segnalazione giunta al Numero unico di emergenza 112 di un furto in atto. I militari, giunti sul posto, hanno trovato il cadavere dell'uomo, di origini tunisine, senza fissa dimora, noto alle forze di polizia.

Dagli accertamenti svolti - riferisce l'Arma - è emerso che il trentaquattrenne è stato sorpreso dalla titolare a forzare il registratore di cassa ed avrebbe così tentato di fuggire da una piccolissima finestra posta sul retro del locale, restando però incastrato con il corpo a penzoloni all'esterno ed il collo e le braccia all'interno, morendo verosimilmente per asfissia meccanica.

Su disposizione dell'Autorità giudiziaria, la salma è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale "Santa Maria della Misericordia" di Perugia, per i successivi accertamenti tesi a stabilire le cause della morte.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Perugia.





