'Una squadra di grande valore', presentata la lista Pd a Perugia

"Una rosa di nomi che punta alla questione di genere ma anche a quella generazionale, dando ampio spazio alle donne ma anche ai giovani, una squadra formata da profili rappresentativi del mondo delle professioni, dell'imprenditoria, dell'università, e che rappresenta tutte le diverse zone della città": queste le caratteristiche della lista del Partito democratico di Perugia, per elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, che oggi è stata presentata durante una conferenza stampa nella sala della Vaccara a palazzo dei Priori.

I reggenti del Pd perugino, Sarah Bistocchi, Antonello Chianella, Mario Tosti, insieme al presidente dell'assemblea comunale Paolo Coletti, "hanno raccontato del percorso di ascolto, unità e collaborazione compiuto in questi mesi - spiega una nota del partito - del lavoro importante di tutta la comunità che, a cominciare dai segretari di circolo, si è impegnata nell'individuare i profili adeguati a mettere in piedi una squadra di grande valore".

"Trentadue le persone che compongono la lista - hanno sottolineato- con grande attenzione alla questione di genere e anche alla questione generazionale". È una lista - 18 uomini e 14 donne - "che al suo interno vede persone che fanno i lavori più disparati, da quello in fabbrica a quello all'università, da quello del pubblico a quello del privato, passando per il mondo delle professioni. Non solo l'aspetto di genere, di generazione, e il profilo professionale, ma anche i territori sono praticamente tutti rappresentati, dalla zona nord, passando per la città densa, fino alla zona sud. Infine, è una lista che accoglie anche nomi delle seconde generazioni, che di straniero hanno solo il nome".

Sarah Bistocchi, giunta all'ultimo suo giorno di consiliatura, ha poi ringraziato il gruppo consiliare uscente, tra cui si ricandideranno, perché al primo mandato, Francesco Zuccherini, Elena Ranfa, Nicola Paciotti e Marko Hromis.

Non si ricandiderà Erika Borghesi, che continuerà a svolgere il ruolo di consigliera provinciale.

"Non mi ricandido - ha spiegato Bistocchi - perché reputo che due mandati, dieci anni, siano un tempo sufficiente per entrare in un organo, e poi anche per uscirne. Sono entrata ragazza, ne esco donna. Ne esco con un'esperienza incredibile, che auguro a tutti; ne esco un po' malinconica ma convinta. Convinta anche del fatto che sia il momento giusto per rinnovare la classe dirigente anche del Gruppo consiliare, e per permettere a una nuova generazione di fare l'esperienza che è stata consentita a me dieci anni fa. Ma soprattutto, auguro al Partito democratico di poter sedere tra i banchi di governo, e alla città di Perugia di avere una sindaca che risponde al nome di Vittoria Ferdinandi".

Questa sera, 29 aprile, alle ore 21.00 al centro polifunzionale La Coccinella di Santa Sabina è in programma un evento elettorale con Nicola Zingaretti e Camilla Laureti, candidati capolista per il Pd nella circoscrizione Centro Italia. Con l'occasione i candidati e le candidate della lista del Partito democratico di Perugia saranno presentati a tutta la cittadinanza.



