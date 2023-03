La Lega rilancia candidatura Latini sindaco di Terni

(ANSA) - TERNI, 06 MAR - La Lega rilancia la candidatura dell'attuale sindaco Leonardo Latini per la guida della città.

Lo fa con il suo segretario regionale, l'on. Virginio Caparvi.

"Ritengo che in questa logica debba proseguire il lavoro dell'Amministrazione comunale dei prossimi cinque anni, con un centrodestra compatto intorno a Leonardo Latini, al quale la Lega rinnova la propria fiducia, nella consapevolezza che il sindaco uscente sia la figura più adatta intorno alla quale convogliare le migliori energie per dare vita a un progetto politico che sia la prosecuzione del percorso vincente già avviato. La Lega a Terni c'è e continuerà a fare la sua parte per il bene della città" sottolinea.

"A Terni - ricorda Caparvi in una nota - siamo giunti ormai al termine dei cinque anni di un mandato elettorale che l'intero centrodestra ha condotto con risultati molto positivi per la città, dalla prossima realizzazione del palazzetto dello sport, al rilancio del turismo e degli eventi culturali, dal ripristino del decoro, al recupero dei simboli cittadini per troppo tempo abbandonati nel degrado da una sinistra che aveva gettato la città nel dissesto finanziario e nell'immobilismo. Il sindaco Leonardo Latini, la sua giunta e i consiglieri comunali della coalizione, hanno operato in condizioni proibitive a causa della situazione economica ereditata e dalle tante criticità sorte in seguito alla pandemia e alla recente guerra in Ucraina, ma guidati da valori e obiettivi condivisi - conclude l'on. Caparvi - hanno saputo lavorare in sinergia per il bene della comunità e per consentire alla città di Terni di risorgere dalle macerie e rialzare la testa". (ANSA).