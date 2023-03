Mostra "Frammenti di speranza" nei Musei Vaticani

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 02 MAR - Sarà inaugurata venerdì 3 marzo, nei Musei Vaticani la mostra curata da Anna Pizzamano "Frammenti di Speranza. La ricostruzione della Croce dipinta dell'Abbazia di S. Eutizio", un progetto espositivo realizzato in collaborazione con l'archidiocesi di Spoleto-Norcia e che mira a presentare al pubblico la ricostruzione, seguita al sisma del 2016, del Crocifisso ligneo di Nicola di Ulisse da Siena (1442-1477), gravemente danneggiato nel crollo dell'Abbazia di S. Eutizio a Preci (Perugia).

Furono ben 33 i frammenti del Crocifisso ritrovati tra le macerie dagli addetti della Protezione civile e dai restauratori dei Musei Vaticani che, in momenti diversi, intervennero sul posto per il recupero dei beni artistici. A più di sei anni dalla forte scossa del 30 ottobre 2016, la Croce di Sant'Eutizio sarà per la prima volta nuovamente visibile ai visitatori e pellegrini grazie all'intervento multidisciplinare e sinergico del Gabinetto di ricerche scientifiche applicate ai beni culturali e del Laboratorio di restauro dipinti e materiali lignei.

Questa estate l'opera, così restaurata e "rinata", partirà poi alla volta di Spoleto - riferisce l'archidiocesi - per essere esposta nella Basilica di Sant'Eufemia, in attesa che possa far ritorno definitivamente nel complesso abbaziale dove sono stati avviati gli interventi di ricostruzione della chiesa.

