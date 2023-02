Il pianoforte protagonista per l'Araba Fenice

(ANSA) - TERNI, 24 FEB - Nove giornate di concerti con il pianoforte assoluto protagonista nella "Extraordinaria" stagione concertistica dell'associazione culturale Araba Fenice, giunta alla 26/a edizione, che si è conclusa domenica 19 febbraio facendo registrare 1.350 presenze, a Terni e Guardea.

Un pubblico "sempre attento e puntuale" - sottolineano gli organizzatori - che ha potuto assistere a concerti di pianisti di caratura nazionale ed internazionale come Emanuele Stracchi, Moira Michelini, Alessandro Marano, Maurizio Moretta, Andrea Turini, Gianluca Faragli, Eloisa Cascio, Andrea Trovato, Antonio di Cristofano, Alberto Lodoletti, accompagnati dalle Orchestre della "Città di Grosseto" e da quella dei "Talenti d'Arte" composta da soli musicisti umbri dirette da importanti personalità quali Massimo Merone e Lodi Luka.

"Sono soddisfatto di aver visto in sala per ogni concerto - sottolinea Bruno Galigani, presidente dell'Araba Fenice - un pubblico che ha apprezzato molto lo sforzo che abbiamo fatto ovvero quello di dare vita a questa Stagione 'Extraordinaria' composta di tre Stagioni in una. Tre mondi musicali che si sono uniti in uno solo. Ecco quindi il 'Piano Festival i concerti per pianoforte e orchestra' un unicum nel suo genere; e poi il 'Dicembre a Guardea aspettando il Natale' con la musica da Camera e le giovani promesse. Infine non da meno 'Con tocco appassionato, i concerti di San Valentino' con due straordinari recital pianistici".

Anche per la direttrice artistica Moira Michelini "questa 26/a stagione è stata davvero coinvolgente ed il pubblico ha molto apprezzato il cartellone presentato. La scelta di quest'anno è stata coraggiosa ovvero la creazione di un Piano Festival dedicato ai concerti per pianoforte ed orchestra, in cui in ogni appuntamento si è potuto ascoltare non uno, ma ben due concerti di celebri e amati immortali compositori".

Ora l'associazione Araba Fenice è già al lavoro per alcuni concerti che si terranno in giugno.

La stagione concertistica dell'Araba Fenice ha avuto il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni; il contributo e il patrocinio della Regione Umbria, Comune di Terni, Comune di Guardea e Camera di commercio dell'Umbria.

