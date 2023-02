"Molto esperto" scalatore morto precipitando nel pesarese

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 03 FEB - Viene descritto come uno scalatore "molto esperto" che aveva aperto itinerari anche su pareti di roccia particolarmente impegnativa Franck Migliorati, 53 anni, originario di Città di Castello precipitato e morto durante un'operazione di 'chiodatura' di un percorso d'arrampicata sulla falesia Balza della Penna a Piobbico nel Pesarese. Era socio della sezione tifernate del Cai, il Club alpino, presieduta da Moravio Del Gaia. "Sono meravigliato che un incidente così sia successo a un arrampicatore di livello come lui" spiega rispondendo all'ANSA.

Migliorati era conosciuto come un "appassionato di montagna" nel tempo libero che gli lasciava il lavoro. Del Gaia è un istruttore e con lui erano stati in cordata insieme durante la scalata di una parete rocciosa. "Migliorati - ha aggiunto - aveva seguito anche corsi di livello avanzato frequentando un'apposita scuola. Aveva quindi aperto dei percorsi impegnati ad esempio sul monte Nerone. Una persona attenta, anche ai temi della sicurezza e da lui proprio non me lo aspettavo un incidente del genere".

Il presidente del Cai di Città di Castello ha quindi spiegato che la chiodatura di un percorso di arrampicata consiste nel fissare sulla parete dei fix, dei tasselli a espansione. Una sorta di punti d'ancoraggio in grado di tenere centinaia di chili e ai quali ancorare le corde per le ascensioni. (ANSA).