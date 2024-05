Scatta l'allerta Fentanyl in Italia, trovato in dose eroina

Il Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe (NEWS-D) coordinato dal Dipartimento per le politiche antidroga (DPA) ha diffuso una allerta per la presenza di fentanyl riscontrata, tramite verifiche svolte dall'Istituto Superiore di Sanità, come sostanza da taglio in una dose di eroina sequestrata alcune settimane fa nella zona di Perugia. È la prima volta che questo si accerta in Italia. In raccordo con il Sottosegretario Alfredo Mantovano, è stato, quindi, attivato il Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl che prevede l'invio dell'allerta a tutte le forze di polizia e a tutte le amministrazioni.

Sulla vicenda la Procura di Perugia aprirà un indagine. Lo ha detto il procuratore Raffaele Cantone all'ANSA.

Secondo quanto si è appreso, il controllo a campione che ha fatto scoprire la presenza del Fentanyl in una dose di eroina era stato svolto nelle scorse settimane dall'Unità di strada di Perugia, gestita dalla cooperativa sociale Borgorete, che ha anche una collaborazione con la Usl Umbria 1, la quale non è stata però coinvolta in questa vicenda



