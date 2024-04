Gimbe, in Umbria +206% pazienti assistiti a domicilio

L'Umbria nel 2023 ha raggiunto l'obiettivo legato alla missione Sanità del Pnrr dell'incremento di pazienti in assistenza domiciliare. Lo rileva il report della fondazione Gimbe che ha analizzato i dati del ministero della Salute aggiornati al 20 aprile scorso. Secondo Gimbe, nel 2023 si è registrato in Umbria un incremento del 206% dei pazienti over 65 in Assistenza domiciliare integrata, sopra la media nazionale del 101% e seconda tra le regioni italiane.

In particolare, il target intermedio per raggiungere l'obiettivo al 2026 di circa 1,5 milioni di over 65 in Adi, a fronte di una media nazionale del 101% che rappresenta la percentuale di incremento al 31 dicembre 2023, vede in testa la Provincia Autonoma di Trento (235%), seguita come detto dall'Umbria, poi da Puglia (145%) e Toscana (144%). Risultati che compensano quelli di Sardegna (77%), Campania (62%) e, soprattutto, Sicilia che rimane fanalino di coda all'1%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA