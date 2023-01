Presidente Corte appello, centreremo gli obiettivi Pnrr

(ANSA) - PERUGIA, 28 GEN - "Gli obiettivi del Pnrr, per quanto riguarda gli uffici giudiziari dell'Umbria, saranno centrati. Questo è l'impegno che animerà tutta la nostra attività del corso dell'anno giudiziario": lo ha detto il presidente della Corte d'appello di Perugia, Mario Vincenzo D'Aprile, nella relazione con la quale ha aperto a Perugia, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario.

Il presidente ha parlato di situazione del distretto "complessivamente positiva" con "la produttività generalmente aumentata, il settore civile, ovunque, in miglioramento, sia pure con risultati differenziati tra i vari uffici". "Nell'anno giudiziario che sta per iniziare gli uffici giudiziari dell'Umbria, pur tra le difficoltà - ha detto D'Aprile -, sapranno continuare il processo di miglioramento che già è in atto e sta manifestando i primi risultati. Noi tutti non ci illudiamo che si tratti di un compito facile, ma siamo abituati a fronteggiare quotidianamente difficoltà di ogni tipo e continueremo a farlo. Alcune criticità si registrano solo nel settore penale, in particolare presso il Tribunale di Spoleto e, quanto al dibattimento collegiale, anche al Tribunale di Perugia. La causa è rappresentata principalmente da un accumulo di arretrato negli anni pregressi, sostenuto da notevoli sopravvenienze e, anche per questo, difficilmente eliminabile, in breve tempo, con le risorse a disposizione". (ANSA).